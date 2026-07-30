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Происшествия

В Калуге и Куйбышевском районе обезвредили четыре боеприпаса времён войны

Калужские спасатели обезвредили четыре боеприпаса, найденные в разных точках региона.
Ольга Володина
30.07, 14:46
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Все находки относятся к периоду Великой Отечественной войны. Опасные предметы обнаружили как в областном центре, так и в Куйбышевском районе.

В Калуге на улице Болотникова нашли 105-миллиметровую миномётную мину. Ещё один боеприпас – 105-миллиметровый артиллерийский снаряд – лежал на Воровой улице. Обе находки находились в черте города.

Ещё два снаряда калибром 76 миллиметров обнаружили в лесу у деревни Зловодки в Куйбышевском районе. Специалисты МЧС оперативно выехали на все места обнаружения. Все четыре боеприпаса были успешно уничтожены на месте.

Спасатели напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае нельзя их трогать. Нужно немедленно звонить по телефону 112, 01 или 101 – звонки принимают круглосуточно и бесплатно.

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