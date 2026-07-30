Пожарные эвакуировали 13 человек из горящего дома на Малинниках
В Калуге в переулке Малинники загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки.
Пожар случился 29 июля. Огонь повредил отделку комнаты на площади всего один квадратный метр, но вся квартира оказалась в копоти.
Спасателям пришлось работать в плотном дыму. На тушение направили три звена газодымозащитной службы. Один человек покинул горящую квартиру с помощью специальных спасательных устройств. Ещё 12 жильцов, среди которых были трое детей, эвакуировали по лестничным маршам.
Всего из опасной зоны вывели 13 человек. Пожарные сработали оперативно и слаженно.
К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
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