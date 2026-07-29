Ребёнок попал в больницу после ДТП на Московской в Калуге
Авария произошла 29 июля в 15:17 вблизи дома № 62 по улице Московской на перекрёстке с улицей Огарёва.
- По предварительным данным, водитель-мужчина, управляя автомобилем марки «Chevrolet», проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Toyota», двигавшимся на разрешающий сигнал. От удара автомобиль «Chevrolet» выехал на пешеходный переход и совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2011 года рождения, после чего продолжил неуправляемое движение и совершил наезд на припаркованное транспортное средство «Volvo», – сообщили в региональном УМВД.
Ребёнка с травмами доставили в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
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