В Людинове ветер повалил дерево на проезжую часть

Непогода, пришедшая в Калужскую область, уже дала о себе знать жителям Людинова.

Фото: Администрация Людиновского округа.

В городе зафиксировали первые последствия сильного ветра.

На улице 3-го Интернационала дерево рухнуло прямо на дорогу. Проезжая часть оказалась перекрыта, движение затруднено. О происшествии сообщили в администрации округа.

На место выехали специалисты, они уже занимаются уборкой поваленного ствола и веток. Рабочие распиливают дерево и освобождают проезд.

Администрация обратилась к водителям и пешеходам с просьбой временно выбирать другие маршруты.