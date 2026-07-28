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Происшествия

В Людинове ветер повалил дерево на проезжую часть

Непогода, пришедшая в Калужскую область, уже дала о себе знать жителям Людинова.
Ольга Володина
28.07, 16:10
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Фото: Администрация Людиновского округа.
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В городе зафиксировали первые последствия сильного ветра.

На улице 3-го Интернационала дерево рухнуло прямо на дорогу. Проезжая часть оказалась перекрыта, движение затруднено. О происшествии сообщили в администрации округа.

На место выехали специалисты, они уже занимаются уборкой поваленного ствола и веток. Рабочие распиливают дерево и освобождают проезд.

Администрация обратилась к водителям и пешеходам с просьбой временно выбирать другие маршруты.

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