В Людинове ветер повалил дерево на проезжую часть
Непогода, пришедшая в Калужскую область, уже дала о себе знать жителям Людинова.
В городе зафиксировали первые последствия сильного ветра.
На улице 3-го Интернационала дерево рухнуло прямо на дорогу. Проезжая часть оказалась перекрыта, движение затруднено. О происшествии сообщили в администрации округа.
На место выехали специалисты, они уже занимаются уборкой поваленного ствола и веток. Рабочие распиливают дерево и освобождают проезд.
Администрация обратилась к водителям и пешеходам с просьбой временно выбирать другие маршруты.
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