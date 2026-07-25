В Калужской области иномарка насмерть сбила двух пешеходов на трассе М-3

В Боровском районе Калужской области произошла трагедия на федеральной трассе - автомобиль сбил насмерть двух пешеходов. ДТП случилось 25 июля в 02:30. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции уточнили:

- По предварительным данным, водитель — мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Тенет Т7» и двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Брянска, допустил наезд на двух пешеходов, которые переводили скутер через дорогу справа налево.

От полученных травм оба пешехода скончались до приезда медиков.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.