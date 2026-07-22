В Калужской области произошёл пожар на заводе
Сообщение о возгорании в деревне Верховье Жуковского района поступило в дежурную часть около 20:30 во вторник, 21 июля.
Пожар произошел в цехе по производству лакокрасочных покрытий.
- В результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка блочного бытового вагончика, расположено внутри цеха, потолочное перекрытие цеха закопчено продуктами горения по всей площади, - рассказали нам в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Сотрудники МЧС спасли имущество цеха на 4 миллиона рублей.
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