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Происшествия

В Калужской области произошёл пожар на заводе

Дмитрий Ивьев
22.07, 09:48
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Сообщение о возгорании в деревне Верховье Жуковского района поступило в дежурную часть около 20:30 во вторник, 21 июля.

Пожар произошел в цехе по производству лакокрасочных покрытий.

- В результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка блочного бытового вагончика, расположено внутри цеха, потолочное перекрытие цеха закопчено продуктами горения по всей площади, - рассказали нам в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Сотрудники МЧС спасли имущество цеха на 4 миллиона рублей.

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