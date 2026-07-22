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Происшествия

Три боеприпаса нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.07, 08:31
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Во вторник, 21 июля, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в двух местах, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В лесу рядом с деревней Воробьи Жуковского района лежали два артиллерийских снаряда.

У деревни Пузановка Думиничского района находился один такой же боеприпас.

Спасатели обезвредили опасные находки.

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