Три боеприпаса нашли в Калужской области

Во вторник, 21 июля, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в двух местах, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В лесу рядом с деревней Воробьи Жуковского района лежали два артиллерийских снаряда.

У деревни Пузановка Думиничского района находился один такой же боеприпас.

Спасатели обезвредили опасные находки.