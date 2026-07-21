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Происшествия

В Калуге 23 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Дмитрий Ивьев
21.07, 15:53
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Возгорание произошло 20 июля в пятиэтажке на улице Болдина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Горела комната в квартире на четвертом этаже.

Из дома вывели 23 человека. К счастью, никто не пострадал, рассказали спасатели.

В результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка комнаты на площади в 10 квадратных метров. Всю квартиру закоптило.

Причины пожара ещё устанавливаются.

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