В центре Калуги машина застряла в яме на дороге

Днём во вторник, 21 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Театральной и Дзержинского.

Фото прислала наша читательница.

Легковушка, ехавшая по Театральной со стороны Достоевского, правым передним колесом застряла в яме на проезжей части.

В нынешнем году калужские водители стали чаще жаловаться на состояние дорог. Многие ямы в городе не латают месяцами.