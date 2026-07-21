В центре Калуги машина застряла в яме на дороге
Днём во вторник, 21 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Театральной и Дзержинского.
Фото прислала наша читательница.
Легковушка, ехавшая по Театральной со стороны Достоевского, правым передним колесом застряла в яме на проезжей части.
В нынешнем году калужские водители стали чаще жаловаться на состояние дорог. Многие ямы в городе не латают месяцами.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь