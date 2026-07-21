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Происшествия

В центре Калуги машина застряла в яме на дороге

Дмитрий Ивьев
21.07, 15:31
1 947
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Днём во вторник, 21 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Театральной и Дзержинского.

Фото прислала наша читательница.

Легковушка, ехавшая по Театральной со стороны Достоевского, правым передним колесом застряла в яме на проезжей части.

В нынешнем году калужские водители стали чаще жаловаться на состояние дорог. Многие ямы в городе не латают месяцами.

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