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Происшествия

В Калужской области стало больше аварий с мотоциклистами

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:09
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Во вторник, 21 июля, печальную статистику опубликовала региональная Госавтоинспекция.

За 2026 год зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В них шесть человек погибли, ещё 81 получил травмы.

Причинами происшествий чаще всего становятся превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Во многих случаях мотоциклами управляют несовершеннолетние.

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