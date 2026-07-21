В Калужской области стало больше аварий с мотоциклистами
Во вторник, 21 июля, печальную статистику опубликовала региональная Госавтоинспекция.
За 2026 год зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В них шесть человек погибли, ещё 81 получил травмы.
Причинами происшествий чаще всего становятся превышение скорости и несоблюдение дистанции.
Во многих случаях мотоциклами управляют несовершеннолетние.
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