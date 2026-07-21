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Происшествия

В Калуге мужчина на электровелосипеде сбил 18-летнего пешехода

Дмитрий Ивьев
21.07, 12:29
1 618
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Авария произошла около 19:30 в понедельник, 20 июля, в районе сквера Волкова.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 39-летний мужчина на электровелосипеде проехал на красный сигнал светофора и сбил 18-летнего пешехода.

Травмы получил сам мужчина, ехавший на электровелосипеде. Врачи оказали ему помощь.

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