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Происшествия

В Товарково ребенок на мотоцикле врезался в дорожный знак

Дмитрий Ивьев
21.07, 12:21
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Авария произошла в поселке Товарково Дзержинского района вечером в понедельник, 20 июля.

По предварительной информации полиции, около 18:30 15-летний подросток на мотоцикле не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого мотоцикл врезался в дорожный знак «Пешеходный переход».

Школьник получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.

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