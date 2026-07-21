В Товарково ребенок на мотоцикле врезался в дорожный знак
Авария произошла в поселке Товарково Дзержинского района вечером в понедельник, 20 июля.
По предварительной информации полиции, около 18:30 15-летний подросток на мотоцикле не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого мотоцикл врезался в дорожный знак «Пешеходный переход».
Школьник получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь