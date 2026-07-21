Неудачный обгон привёл к аварии на дороге Калуга – Перемышль
ДТП произошло около 8 утра в понедельник, 20 июля, сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 47-летний водитель «Жигулей» пошёл на обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с «Шевроле Клан».
В результате аварии травмы получила 77-летняя пассажирка «Шевроле». Ей понадобилась помощь врачей.
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