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Неудачный обгон привёл к аварии на дороге Калуга – Перемышль

Дмитрий Ивьев
21.07, 11:26
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ДТП произошло около 8 утра в понедельник, 20 июля, сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Жигулей» пошёл на обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с «Шевроле Клан».

В результате аварии травмы получила 77-летняя пассажирка «Шевроле». Ей понадобилась помощь врачей.

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