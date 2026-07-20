В центре Калуги мотоциклист врезался в «Рено»

Авария на перекрестке улиц Кирова и Плеханова произошла около 20:00 в воскресенье, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, 22-летний байкер на «Кавасаки» врезался в автомобиль Renault Fluence, которым управлял 25-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил мотоциклист. Врачи оказали ему помощь.