В центре Калуги мотоциклист врезался в «Рено»
Авария на перекрестке улиц Кирова и Плеханова произошла около 20:00 в воскресенье, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации полиции, 22-летний байкер на «Кавасаки» врезался в автомобиль Renault Fluence, которым управлял 25-летний мужчина.
В результате аварии травмы получил мотоциклист. Врачи оказали ему помощь.
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