В Калужской области женщина погибла в ДТП

Трагедия произошла в субботу, 18 июля, в Износковском районе, сообщили в прокуратуре региона.

Там столкнулись Skoda Octavia и грузовик Scania.

Погибла 46-летняя пассажирка легковушки.

По сообщению прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.

Наш подписчик рассказал, что в этом месте, на пересечении дорог Гусево - Михали и Износки - Шанский Завод, ранее уже происходило смертельное ДТП – тогда столкнулись мусоровоз «Скания» и мотоцикл «БМВ». Погибли два человека.

- Перекресток слепой, повсюду кусты, при движении по проезжей части не видно автомобилей на пересекаемой полосе, - жалуется читатель. - Администрация даже кусты выпилить не может. Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы администрация начала работать?