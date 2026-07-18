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Новость дня Происшествия

В Калужской области женщина погибла в ДТП

Дмитрий Ивьев
18.07, 20:39
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Трагедия произошла в субботу, 18 июля, в Износковском районе, сообщили в прокуратуре региона.

Там столкнулись Skoda Octavia и грузовик Scania.

Погибла 46-летняя пассажирка легковушки.

По сообщению прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.

Наш подписчик рассказал, что в этом месте, на пересечении дорог Гусево - Михали и Износки - Шанский Завод, ранее уже происходило смертельное ДТП – тогда столкнулись мусоровоз «Скания» и мотоцикл «БМВ». Погибли два человека.

- Перекресток слепой, повсюду кусты, при движении по проезжей части не видно автомобилей на пересекаемой полосе, - жалуется читатель. - Администрация даже кусты выпилить не может. Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы администрация начала работать?

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