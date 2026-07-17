В Калуге произошло массовое ДТП с автобусом
Вечером в четверг, 16 июля, машины столкнулись в районе дома №1 на улице Шахтерской в Куровском.
По предварительной информации полиции, 26-летний водитель «Лады Приора» выезжал со двора, поворачивал налево и не пропустил автобус ПАЗ. После этого «Лада» также столкнулась с «Киа Рио».
Помощь врачей понадобилась водителю «Лады Приора».
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