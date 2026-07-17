«Нива» перевернулась на дороге Калуга – Перемышль
Авария произошла вечером в четверг, 16 июля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, около 20:00 в районе Андреевского 54-летний водитель «Нивы» не справился с управлением.
В итоге машина съехала с дороги и перевернулась.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.
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