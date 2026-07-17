Задержана 48-летняя женщина, разбившая топором припаркованные машины
Инцидент произошел 15 июля в Балабаново, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
48-летняя местная жительница шла по парковке с топором и разбила три машины. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. По статье о повреждении чужого имущества ей грозит до пяти лет колонии.
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