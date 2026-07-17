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Задержана 48-летняя женщина, разбившая топором припаркованные машины

Дмитрий Ивьев
17.07, 11:23
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Инцидент произошел 15 июля в Балабаново, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

48-летняя местная жительница шла по парковке с топором и разбила три машины. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. По статье о повреждении чужого имущества ей грозит до пяти лет колонии.

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