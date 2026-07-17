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Происшествия

77-летний мужчина заблудился в лесу

Дмитрий Ивьев
17.07, 11:04
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Инцидент произошёл 16 июля возле деревни Андреевское Ферзиковского района, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Сигнал от него поступил в 15:53. На поиски выдвинулись пожарные, полиция, лесник и родственники.

- К счастью, история закончилась благополучно: уже к 18:00 мужчина услышал звуковые сигналы пожарного автомобиля и вышел из леса самостоятельно. Его состояние в норме, медицинская помощь не понадобилась, - пояснили в МЧС.

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