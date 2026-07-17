В Калуге загорелся ресторан в ИКЦ

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Пожар произошёл утром 16 июля, рассказали нам в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на втором этаже Инновационного культурного центра на улице Октябрьской.

Повреждены внутренняя отделка и имущество кухни на площади в три квадратных метра.

- Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации кухонного оборудования, - пояснили в МЧС.

Обошлось без пострадавших людей.