В Калуге загорелся ресторан в ИКЦ
Пожар произошёл утром 16 июля, рассказали нам в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на втором этаже Инновационного культурного центра на улице Октябрьской.
Повреждены внутренняя отделка и имущество кухни на площади в три квадратных метра.
- Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации кухонного оборудования, - пояснили в МЧС.
Обошлось без пострадавших людей.
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