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В Калуге загорелся ресторан в ИКЦ

Дмитрий Ивьев
17.07, 09:47
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Фото: Яндекс.Карты.
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Пожар произошёл утром 16 июля, рассказали нам в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на втором этаже Инновационного культурного центра на улице Октябрьской.

Повреждены внутренняя отделка и имущество кухни на площади в три квадратных метра.

- Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации кухонного оборудования, - пояснили в МЧС.

Обошлось без пострадавших людей.

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