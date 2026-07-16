ПВО сбила 3 беспилотника в Калужской области за ночь
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ночной работе сил противовоздушной обороны.
В ночь на 16 июля военные уничтожили 3 беспилотных аппарата в небе над регионом.
Дроны сбили над территориями Бабынинского и Сухиничского муниципальных округов. Оперативные группы сейчас работают на местах падения обломков.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.
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