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ПВО сбила 3 беспилотника в Калужской области за ночь

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ночной работе сил противовоздушной обороны.
Ольга Володина
16.07, 08:30
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В ночь на 16 июля военные уничтожили 3 беспилотных аппарата в небе над регионом.

Дроны сбили над территориями Бабынинского и Сухиничского муниципальных округов. Оперативные группы сейчас работают на местах падения обломков.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

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