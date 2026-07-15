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Происшествия

Мотоциклиста сбили на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.07, 09:56
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Днём во вторник, 14 июля, авария произошла на федеральной дороге А130 рядом с Малоярославцем, сообщили в Управлении МВД по региону.

По предварительной информации, 71-летняя женщина за рулём «Опеля Астра» при перестроении врезалась в мотоцикл «Ямаха».

Травмы в ДТП получил 41-летний байкер. Врачи оказали ему помощь.

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