Мотоциклиста сбили на трассе в Калужской области
Днём во вторник, 14 июля, авария произошла на федеральной дороге А130 рядом с Малоярославцем, сообщили в Управлении МВД по региону.
По предварительной информации, 71-летняя женщина за рулём «Опеля Астра» при перестроении врезалась в мотоцикл «Ямаха».
Травмы в ДТП получил 41-летний байкер. Врачи оказали ему помощь.
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