В Калуге «Шевроле» сбил лося и врезался в ограждение
Поздно вечером во вторник, 14 июля, авария произошла на обходе города в районе деревни Лихун, сообщили в полиции.
По предварительной информации, около 23:00 32-летний водитель «Шевроле Круз» сбил дикое животное, а потом машину отбросило в металлическое ограждение.
Травмы получили сам автомобилист, а также его 25-летний пассажир.
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