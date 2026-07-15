В Калуге «Шевроле» сбил лося и врезался в ограждение

Поздно вечером во вторник, 14 июля, авария произошла на обходе города в районе деревни Лихун, сообщили в полиции.

По предварительной информации, около 23:00 32-летний водитель «Шевроле Круз» сбил дикое животное, а потом машину отбросило в металлическое ограждение.

Травмы получили сам автомобилист, а также его 25-летний пассажир.