Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге молоток украли из салона троллейбуса
Новость дня Происшествия

В Калуге молоток украли из салона троллейбуса

Дмитрий Ивьев
14.07, 15:26
3 902
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Случай хищения произошел 13 июля в троллейбусе маршрута №10 на остановке «Дельфин».

- Молодой человек, находясь в составе группы сверстников, произвёл обрыв и кражу «аварийного молотка» из салона троллейбуса, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - После чего группа скрылась с места происшествия.

Перевозчик предполагает, что этот же молодой человек днем ранее украл аварийный молоток из салона троллейбуса на остановке «Лицей №13».

Сейчас нарушителя ищет полиция.

УКТ попросила калужан, которые что-либо знают об этом человеке, звонить по номерам 112 либо 8 (4842) 507-677 (доб. 258).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
12 оценили
8%
8%
25%
17%
0%
42%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBYQlpkakhoUm1UZk8velFaYkpQaVE9PSIsInZhbHVlIjoiVS9LbS9CSHFjWWhaVXRzVTN1aVpUekkzbEVVMHFqUkxiaEltdm53VHZCQ3haMUQxNC9vL2dpWFhzN3BxalpYV0psek56bm9CbWpwbUtnbWExL2pyeVhSMjlaU2IxNzVCS1RlZU1nZW1TRlV0SjRYV1VYMmhUQmlwdk9UeVZKWHIwVFNWNjBuZzI5dXhCQzJiUnpLcCtIeDZQNUJlWnI2bFlRMUtjVUlTaVRnSmQ1enBNdy9TZDFxaVI5a0FyelJEcWkrYUYvWlU0UkJ5UU1TQWZMYm9qUmx1djU0ckJORjhUTGdRdCtOeGlVZ2RyeEZIdytkaEFiME5ZU0IrNW1UVXlFSzRBYWdCOXdwWmNIUk1yWW8rQWFLUWRPZGxheUJmL0FxSDY1bEhGSDNjMVhEZDVjOTE3T25xWkt5djFuMlcxSmNYcEhleFA3d29rcEhidTNqQUpyMmp2bWdBZWxnOCt4NDY1QlJpQVBWRVllZUQvWElVdEdlVkUzTmdTemZEbDlpZDI5cmU5cVppRUw5RXE3ZE81RjB1NVJmRFE2QzZzNkZWY2F0bHhTeGNTMXJ2cUNwcDdSdVIwV0lIU1JlSiIsIm1hYyI6ImYyZjU2YTdhNGQ3ODQzYjA0OWVmMWYyMTliMWM4MDliOGVmMmM3NGI1ODJlMTUyYmMzZmQ2YjJjMDk0YWMzZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlptWENNbnlrT2pYVmxVTjRvQUF1ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiRkJ4ZjBRVjBuVVUxaGlJRDk3UWUzSEJOWHpmdDJCZ0J0ODlRRUp5VGJUSjAxRFZIa01oVWVKLzRJNmxvenRqK1g5U0FYeFd2cFlDL2d5bkk1MWdMQlRMUGkrTFpmeDFrRHJCdUVwUTEvOG93azNGRmJQOFozbVpwY3VDbC9jakRVQjl0V0Z2M1FBZG9DbXBBbVVWY0NtK2dKU2FDRFFQOWtpUGNCM0wxbXJTYUE2aG9tMTczeS9JWVJ3c3JFaThyZVhqemJ6dGd6RnpPd215aTVvdnBqbUUzakdVNitJK1pqYjlwckVVNE5jYjU0T2xXd29FYy9PSWNXQnB5bjI2dmJ1dFFNS2FsbEVVTXV6SXB3ZW9rS0ZlOWJxT1hmelBNbGVhMEQ3cGNrR09ySGZIbldabVlMd3pGbE1qdnM2RjFRSitVWGVwa3N0NTJkV3doUG1zMG44ZnVtdTMzeEZjbm9ucmV4Qk5GeXdkYjJKaVdJMDhUNXJ0VW94elJrRjd6bUNwd2wzVmFzeDEyNVhrZjN2eVpXZml3azByNXhTTFJCVjlta3ZzREUzeVdzOWdORGxFc2FhZmlpQnlXM09BdUp0Rm9xS3R4OXJrTjJkTkVxMS9YdmgvTnNLamRjQVNscks1QUsyb1JRSnBBdy9FTlg0ZG5iMzdlSXZOUzFPRzhYMWtMVmoxNTVrb05EU003d05JZXdZM2xjbjdYVDZyZG9aVVB0Mnk3empJMFJDYlI4ODV5d3dCOW5tcy9qa1Rnb2JRTklJVG1ReGxQdnFZSTMrWlhQcE9BenpNVHYyMEZkMkJ0Nlh0K2ZmMGVzSkJJd21uZ2dlbGpVcHFDUkM2dCIsIm1hYyI6ImNiYzBlMGYzYTBlMDAyMmJmNzIwNTEwMDNjN2QyOGNhNTk1YmI1NTc3MTQ2NGJhOWJiNWVjYWNmMmRmYjFmYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+