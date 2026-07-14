В Калуге молоток украли из салона троллейбуса

Случай хищения произошел 13 июля в троллейбусе маршрута №10 на остановке «Дельфин».

- Молодой человек, находясь в составе группы сверстников, произвёл обрыв и кражу «аварийного молотка» из салона троллейбуса, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - После чего группа скрылась с места происшествия.

Перевозчик предполагает, что этот же молодой человек днем ранее украл аварийный молоток из салона троллейбуса на остановке «Лицей №13».

Сейчас нарушителя ищет полиция.

УКТ попросила калужан, которые что-либо знают об этом человеке, звонить по номерам 112 либо 8 (4842) 507-677 (доб. 258).