Три человека пострадали в аварии на дороге Малоярославец – Боровск

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло около 14:00 в понедельник, 13 июля.

По предварительной информации, 72-летний водитель ВАЗ 2106 не пропустил «Ладу Гранта», которая ехала по главной дороге.

Травмы получили 71-летняя пассажирка «Жигулей», пятилетняя девочка из этой машины, а также 67-летняя пассажирка «Лады». Врачи оказали им помощь.