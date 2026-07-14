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Происшествия

Три человека пострадали в аварии на дороге Малоярославец – Боровск

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:17
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло около 14:00 в понедельник, 13 июля.

По предварительной информации, 72-летний водитель ВАЗ 2106 не пропустил «Ладу Гранта», которая ехала по главной дороге.

Травмы получили 71-летняя пассажирка «Жигулей», пятилетняя девочка из этой машины, а также 67-летняя пассажирка «Лады». Врачи оказали им помощь.

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