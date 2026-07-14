В Калужской области 75-летняя женщина пропала в лесу
С 8 июля нет информации о Наталье Павлухиной из деревни Коптево Юхновского района.
Женщина ушла из дома и не вернулась.
Во вторник, 14 июля, волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» организовали поиски женщины в лесу.
Рост пенсионерки – 160 сантиметров. На ней были фиолетово-коричневый плащ, резиновые сапоги. С собой - зеленое ведро.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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