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Происшествия

В Калужской области 75-летняя женщина пропала в лесу

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:01
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С 8 июля нет информации о Наталье Павлухиной из деревни Коптево Юхновского района.

Женщина ушла из дома и не вернулась.

Во вторник, 14 июля, волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» организовали поиски женщины в лесу.

Рост пенсионерки – 160 сантиметров. На ней были фиолетово-коричневый плащ, резиновые сапоги. С собой - зеленое ведро.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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