В Калуге подросток перевернулся на угнанной машине
Авария произошла в районе набережной Яченского водохранилища, сообщили 14 июля в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, 17-летний парень подрабатывал в автосервисе, взял вечером ключи от «Ауди» и поехал кататься по городу.
Рядом с гаражами недалеко от водохранилища подросток не справился с управлением, машина перевернулась. Сам юный водитель испугался и убежал с места ДТП.
Возбуждено уголовное дело по статье об угоне автомобиля. Она предполагает до пяти лет лишения свободы.
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