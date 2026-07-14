В Калуге подросток перевернулся на угнанной машине

Авария произошла в районе набережной Яченского водохранилища, сообщили 14 июля в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 17-летний парень подрабатывал в автосервисе, взял вечером ключи от «Ауди» и поехал кататься по городу.

Рядом с гаражами недалеко от водохранилища подросток не справился с управлением, машина перевернулась. Сам юный водитель испугался и убежал с места ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье об угоне автомобиля. Она предполагает до пяти лет лишения свободы.