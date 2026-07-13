В Калужской области мост затопило после обильных дождей
Проблема возникла в деревне Афанасово Малоярославецкого района.
Об этом сообщил 13 июля глава района Вячеслав Парфенов.
- Поддерживается устойчивая мобильная связь и каналы оповещения в мессенджерах для информирования граждан, - заявил чиновник. - На данный момент чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, население обеспечено всем необходимым.
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