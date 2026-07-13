В Калужской области грибник заблудился в лесу

Инцидент произошёл утром в воскресенье, 12 июля, у деревни Фелисово Ферзиковского района.

Мужчина позвонил спасателям.

- К счастью, история закончилась благополучно: уже через 50 минут мужчина услышал звуковые сигналы спецмашины и вышел на звук. Медицинская помощь ему не потребовалась — он отделался легким испугом, - рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.