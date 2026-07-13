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Происшествия

В Калужской области неудачный обгон привёл к аварии

Дмитрий Ивьев
13.07, 10:00
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём в воскресенье, 12 июля, на дороге Козельск – Ульяново.

По предварительной информации, 65-летний водитель «Ниссана Тиида» пошёл на обгон и врезался в попутный «Рено Логан».

Травмы получила 71-летняя пассажирка «Рено». Врачи оказали женщине помощь.

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