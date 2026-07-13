В Калужской области водитель «Шевроле» погиб, врезавшись в дерево
Около 21:50 в воскресенье, 12 июля, авария произошла на улице Чурилина в городе Киров, сообщили в региональном Управлении МВД.
По предварительной информации, 47-летний водитель легковушки не учел погодные условия и состояние дороги. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Погиб водитель «Шевроле». Его 53-летний пассажир получил травмы.
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