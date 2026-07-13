В Калуге пожилую пассажирку уронили в троллейбусе
Утром 11 июля авария произошла на улице Московской недалеко от одноименной площади.
По предварительной информации, 44-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, закрыла дверь, а та зажала куртку 86-летней пассажирки.
При начале движения троллейбуса пенсионерка упала и получила травмы.
Пожилой калужанке понадобилась помощь врачей.
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