В Калуге пожилую пассажирку уронили в троллейбусе

Утром 11 июля авария произошла на улице Московской недалеко от одноименной площади.

По предварительной информации, 44-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, закрыла дверь, а та зажала куртку 86-летней пассажирки.

При начале движения троллейбуса пенсионерка упала и получила травмы.

Пожилой калужанке понадобилась помощь врачей.