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Происшествия

В Калуге водитель «Лады» врезался в столб рядом с ДПС

Дмитрий Ивьев
13.07, 08:05
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Авария на улице Телевизионной в районе дорожной полиции произошла вечером 10 июля, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и врезался в столб.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.

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