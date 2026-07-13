В Калуге водитель «Лады» врезался в столб рядом с ДПС
Авария на улице Телевизионной в районе дорожной полиции произошла вечером 10 июля, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и врезался в столб.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.
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