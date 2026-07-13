В Калуге водитель «Лады» врезался в столб рядом с ДПС

Авария на улице Телевизионной в районе дорожной полиции произошла вечером 10 июля, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и врезался в столб.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.