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Происшествия

В Калужской области ищут пропавшую пенсионерку

По сообщению поискового отряда "ЛизаАлерт", 81-летняя Инесса Мстиславовна Самсонова пропала в субботу, 11 июля
Михаил Тырин
12.07, 11:12
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Женщина ушла из дома в деревне Кашурино Малоярославецкого округа в лес.

Была одета в куртку малинового цвета, синие спортивные штаны, черные резиновые галоши, на голове косынка.

При себе белое ведро.

Приметы: рост 150 см, плотное телосложение, волосы седые, глаза серые.

Любая информация о местонахождении пропавшей принимается по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.

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