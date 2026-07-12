В Калужской области ищут пропавшую пенсионерку
По сообщению поискового отряда "ЛизаАлерт", 81-летняя Инесса Мстиславовна Самсонова пропала в субботу, 11 июля
Женщина ушла из дома в деревне Кашурино Малоярославецкого округа в лес.
Была одета в куртку малинового цвета, синие спортивные штаны, черные резиновые галоши, на голове косынка.
При себе белое ведро.
Приметы: рост 150 см, плотное телосложение, волосы седые, глаза серые.
Любая информация о местонахождении пропавшей принимается по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.
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