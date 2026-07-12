Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании нападения на школьницу в Калужской области
Как сообщил в субботу, 11 июля калужский следком, информация об избиении школьницы была обнаружена в социальных сетях
Несовершеннолетние девочки избили свою знакомую, а их друзья снимали происходящее на телефоны.
Следственные органы расценили ЧП как хулиганство, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.
Глава федерального ведомства дал поручение руководителю калужского следкома Марку Харламову доложить о продвижении расследования и выявленных деталях происшествия.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь