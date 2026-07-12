Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании нападения на школьницу в Калужской области

Михаил Тырин

Как сообщил в субботу, 11 июля калужский следком, информация об избиении школьницы была обнаружена в социальных сетях

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Михаил Тырин 486 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Несовершеннолетние девочки избили свою знакомую, а их друзья снимали происходящее на телефоны. Следственные органы расценили ЧП как хулиганство, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Глава федерального ведомства дал поручение руководителю калужского следкома Марку Харламову доложить о продвижении расследования и выявленных деталях происшествия.