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Происшествия

Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании нападения на школьницу в Калужской области

Как сообщил в субботу, 11 июля калужский следком, информация об избиении школьницы была обнаружена в социальных сетях
Михаил Тырин
12.07, 09:00
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Несовершеннолетние девочки избили свою знакомую, а их друзья снимали происходящее на телефоны.

Следственные органы расценили ЧП как хулиганство, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

Глава федерального ведомства дал поручение руководителю калужского следкома Марку Харламову доложить о  продвижении расследования и выявленных деталях происшествия.

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