В Калужской области упавшие деревья покалечили двух женщин

За минувшие сутки в Калужской области зафиксированы два случая травмирования людей из-за падения деревьев.

Оба инцидента произошли во время шторма. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Калуге на улице Ленина, 25, дерево обрушилось на 83-летнюю пенсионерку. Сейчас она находится в областной клинической больнице с травмами. Медики оценивают её состояние как стабильное.

В городе Жукове в микрорайоне Протва дерево упало на 61-летнюю женщину. У неё подозревают перелом позвоночника. Пострадавшую доставили в КОКБ.

Всего за последние сутки в регионе упало более 300 деревьев. Коммунальные службы продолжают убирать ветки и стволы с дорог и тротуаров. Работы идут во всех пострадавших районах.