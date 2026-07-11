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В Калужской области упавшие деревья покалечили двух женщин

За минувшие сутки в Калужской области зафиксированы два случая травмирования людей из-за падения деревьев.
Ольга Володина
11.07, 17:10
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Оба инцидента произошли во время шторма. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Калуге на улице Ленина, 25, дерево обрушилось на 83-летнюю пенсионерку. Сейчас она находится в областной клинической больнице с травмами. Медики оценивают её состояние как стабильное.

В городе Жукове в микрорайоне Протва дерево упало на 61-летнюю женщину. У неё подозревают перелом позвоночника. Пострадавшую доставили в КОКБ.

Всего за последние сутки в регионе упало более 300 деревьев. Коммунальные службы продолжают убирать ветки и стволы с дорог и тротуаров. Работы идут во всех пострадавших районах.

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