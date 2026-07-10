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Новость дня Происшествия

В Калуге начались массовые проверки водителей

Дмитрий Ивьев
10.07, 12:44
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В пятницу, 10 июля, в городе стартовала профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщили в Госавтоинспекции.

Инспекторы массово проверяют автомобилистов.

В частности, сотрудники полиции дежурили на площади Маяковского. По состоянию на 9 утра пьяными попались три водителя.

Подобные проверки Госавтоинспекция собирается продолжать и в других районах города.

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