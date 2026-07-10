В Калуге начались массовые проверки водителей

В пятницу, 10 июля, в городе стартовала профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщили в Госавтоинспекции.

Инспекторы массово проверяют автомобилистов.

В частности, сотрудники полиции дежурили на площади Маяковского. По состоянию на 9 утра пьяными попались три водителя.

Подобные проверки Госавтоинспекция собирается продолжать и в других районах города.