Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пешеход попал в реанимацию после ДТП
Новость дня Происшествия

В Калуге пешеход попал в реанимацию после ДТП

Дмитрий Ивьев
10.07, 10:37
1 488
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полиции рассказали подробности про аварию, которая произошла в районе дома №33 на улице Гурьянова около 20:30 8 июля.

По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулём «Лады Калина» сбил 51-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

- Негативным фактором в данном ДТП послужил начавшийся ливневый дождь, - подчеркнули в полиции.

Калужских водителей призвали быть аккуратными на дорогах, особенно – при плохих погодных условиях.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllNV1o1bi93dDRnbWVLc01tbmdFOGc9PSIsInZhbHVlIjoidHdZMFFwcUZUeHhqWlkrd2Z4QlpFR01rNktaMCtkR09kbnE0L0pBeHlkRkJmakQ2a0txZ04wR01DaElwcDhLZkxzMmpkTFI2aUtab3NJV2hQUGdkVVlWVmtyWWhnbjVnL0dJZmNvaG9hVldDK3NqSEpiTE84Wmluc2M3SFZHQkhwRm5MM0UxdUFkSnVxM0R0cTJBSlhyeERYd2RjWEozeHJaQnVKSHM1b0N6NVRmWlFNTjlkVkRha3JtUm9CRkNRY2dBMlViaGlvdXE4RVdhdjNUREIxalZHYUR3Y1NKMkIvdUdLMDdmSkM0dzF3UDhUUXFjQy9ZVTlacysvNzdGcHZLcWx6K01jNlFNUm9CUXdqY0tHNW5UcGU1bzFLb2lkRm5kMEJWc3VrWGw3TUY3TlR1SFN3VkFFWFdiT2xFc01na1dtUzJlanNLVHRaL1FjQzRjZEdjMUcrZ1E1WDExM3F5UjQyRUdydVVVVU1XK0FYT3NGc09oOG5FMkJUU0RSVEFiQTNERklMNVZuMzlTMUNubW9vVmdJS0dENjZ6elJ0UlhRY0N6d0dEUXFaN3dYbEhyUGMrUWM4anZGWkM4dyIsIm1hYyI6IjBkZDhmMmY5N2Y0ODU1NGMwZTk5OTExN2NjMTg1OGJiMDNmNzAzYWU5Y2Y0YzdjYjM2ZmNjNGRjZjc5MTAzYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ4eDUwYW5KMXA4U01mVVFjVUtIUmc9PSIsInZhbHVlIjoiR2wwcWN1Q2FBVGYyVGNxWnlWMjhka3k0TTZBVXRVRjNLZGEyRmt3dmwydjY0bFdkOTQ5dVZXaEUvaWNhNmZlaUFLZFBXc0VwMzI2K3BGTXFUZFJqejRUK1FxZ3N5UENDMzhDckpUOUlISytINVU1cDZKbzljWGZicVZrbjA4USszdmF6cHlqRzdyYUIyMVBWQ01OdjBtNm5kZWRrSjhIR2hVOEdqYk1BcTVNSExST00yUm00ZmpkcXQzOWNlV3ZibWh6N2xvMUtEMkxHYTdtQy9yNThLUnFGOVU5N1JJNTFqTW96T1l1SWtNTFBnWitELzlPeFpKcndhdk5RcTFKS2cvR2lFSVB3eE9jTVBSVml0ekdGQ3dXb1hnVnFJdUNsWTFEcEI5djZBVnFZQVVweFRuRmlSS0M4SW5qQlA5MGF5T3Iva1dhYzdzUDZoSDJML3hZaGxJL2Z6WkRvZUVYa3hTd1JnMVMxbWpwL3ZseVkraEllQzBRRGRuclptdUJHaGJja1hjNXNzYUVHbWx5UzJRdWpQWVBmNlJ0a2d0eTdLaWZWb1FKN1JlTWwyY1VFM2VoMUhSRU52NUs3RFBobVI5NDdkYld3NnhveU5DSGhHbDJKOTdCUldUa3V5ZzhaTktIYzExWGswU1VHSUhlMEJ3U0xLS1dyS2ZHKzFWY3F6czhaYXNvMkxVa1pJdlVzcjg1QzFMcjlBZmM1OVRZL2xFSWdYb1ZsZC9NVnJ2Mno0cmFaYmordGwzN1NhT1F0ODFiN3JEdjFsQ1BleEUxUjRZV3NSS1puNDlaZWY3Q2poa1ZXUm5JVXJ0S3ZSbjlibThNTnlqZFRnRDc3WTVnMCIsIm1hYyI6ImIxNjBiZjc4NWEwNjg1YzBiY2U3YzVkYTEwZjE4NjcxODRlYWNhMDExY2IxZjdiZDE5MTk0OTE3YjYwMGNmYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+