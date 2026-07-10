В Калуге пешеход попал в реанимацию после ДТП
В полиции рассказали подробности про аварию, которая произошла в районе дома №33 на улице Гурьянова около 20:30 8 июля.
По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулём «Лады Калина» сбил 51-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.
- Негативным фактором в данном ДТП послужил начавшийся ливневый дождь, - подчеркнули в полиции.
Калужских водителей призвали быть аккуратными на дорогах, особенно – при плохих погодных условиях.
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