В Калуге пешеход попал в реанимацию после ДТП

В полиции рассказали подробности про аварию, которая произошла в районе дома №33 на улице Гурьянова около 20:30 8 июля.

По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулём «Лады Калина» сбил 51-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

- Негативным фактором в данном ДТП послужил начавшийся ливневый дождь, - подчеркнули в полиции.

Калужских водителей призвали быть аккуратными на дорогах, особенно – при плохих погодных условиях.