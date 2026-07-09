В Калуге женщине грозит срок за ДТП с пешеходом

Эта авария произошла ещё в ноябре, а сейчас завершилось расследование, сообщили 9 июля в прокуратуре региона.

По версии следствия, 56-летняя калужанка за рулем «Лады» сбила 69-летнюю женщину, которая шла по переходу на Сиреневом бульваре.

У пострадавшей зафиксировали тяжелые травмы.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.