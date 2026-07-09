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Происшествия

В Балабаново пропала 44-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
09.07, 10:23
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Последний раз Светлана Семченкова выходила на связь 4 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться женщина.

Волонтеры просят калужан помочь с поисками.

Рост женщины – 165 сантиметров. У нее черные волосы, серо-голубые глаза. Была одета в черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. С собой – серая сумка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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