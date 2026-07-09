Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пьяный водитель разбил машину на скорости 140, погиб ребёнок
Новость дня Происшествия

В Калужской области пьяный водитель разбил машину на 140 км/ч, погиб ребёнок

Дмитрий Ивьев
09.07, 09:56
0 574
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 июля, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, которое возбудили после аварии на дороге Киров – Бережки – Фоминичи в мае нынешнего года.

По версии следствия, 22-летний мужчина пьяным ехал за рулём, разогнался до 140 км/ч и на повороте вылетел в кювет.

В перевернувшейся машине погиб 15-летний мальчик.

Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
33%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InY3WnhWbjVYY0pJQ29teldkeXcrNXc9PSIsInZhbHVlIjoiV3NwUEVFeU1PNEEyVmZoOUNrc2IvMjJlY0d0Z3hMaXRLMGJFbnJwbGFCWjA3RGlEdzZsSG8wM1AxbEwwVnVoekJuTVNyQWRUbWtvWTI5VTRGN0hWTjhKZURxRlJ2Tlp6ZVZiZEJOdTdHRW00alNTditCaVdOS0xoV2MxSk9uazh6WVorNUlpUnBQMTJlTGVzVlZ3VnhlNHRnVFBjTDlONCtZUUFrdmhhNllLdlpDc0EzcEE2L1ZXNmQ5T3pQUWtMNnd0NWMvUjdSejhKandwNGlCYmxaVDNOUlBxaGtadDduYnNnR040WWx4WE1GVzE0eHRaazh1NDMxNWZVVEJnN1YxV0NoL3hPMXIvYXZQOTBMZm9la1pBcnNocndHTDRNTVRVZm5lL0MzZ0dobnVjNE9ydFNFRFBIa0UwRjZFMnlmZlkzQWFhU28wOXdJWElrTFJZcEdMb3J6dzFHMEF0MzhmWjlBYktkZXM2Q2lFL1JuMVVVenNrdXc5NCtuNkxqUWNJRTdqODBESkF6UTVPYjJ4a2NvT3p4ejQ0dVJxRHgrTUpKNWZHWnlKR2szRisxbXo2MHZxdWJtVFo3OHdnRSIsIm1hYyI6ImRlYTMwMDZkNzc0YjA5MmEwYjBkMjk1YTk2MTJiNGYyZmFhOWE2YzBiYTdjZWIxY2M2OGIzNTY2NmZkMmFmYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJaRlFPNG00OGxpSHdxcmhQdEswMUE9PSIsInZhbHVlIjoiSXlHTndydVBDWVZTOFp5WEV2VllQM1FTU0hsalF2Q1RrUkFLRWM5eW1DUVBGc0pyLzB2U0tTcUxwRzdqaldmbjQ0MHJWOG1BWVRKTnUwV3dwT1lMcG9ZbE9EK2ZUUXQ3eVVKY1NFQUlYK0ZBbUF4WWt6ZGF4SEM2a0h4eG82MW82SVRLUGVPbm1BUXQxbTltOUdqRVUvVCtPQjJnaFN2TVJtOUJPSDV0ckZNZnM3eHZVVWVrVnFkZFpvcSt0YkdIdE4yMHB5WldvRm1sWlhRMS9DT3orYnRUWnAwRnZYazdvTTVUdDI3M083YTM2aDkzWnNzRC9OdjA4Tk56WkEvV054TUQwOTN3ckVFTUhtN1d0STkway9lS0cxZVUzRTNyMjh2RXFxYUQ0d2xWQng3allUZDJpMEZOT0lMaDFQSGkrZ082TW5QVDIyTGk2M252K3FQekxaY3Vxa09TUCt5c2pVTHBXbCtFa3Jham1XSXN3Q1A1QUVIVzZmdjN1eEk1ODlXWUkzZHkxS3o4bDNyQjNyMFhhcWt6bUhGV2lhbHJYengxOU02Zk5kRW5TNmxGK0JmcC9FME9vaFhKdDhCYlFYOHNxeHhlZVVBRTcydlVmMW4vSkF6UnhYTTBra3RFQVZVUytNMm1uSkJPSEZaUUJ5Z2lMWDJyTjBXbVYvT29TbHY1RFM1eFVKNHNEVmJpUnI0bWNoeE5JcWpkRzZreXVOK1NsQll1cGk4QzI1ZVZhQSt3a0I5cHU5YitjSHJaRndHOFlFK04zTXVMSG1KMnhKSmFGUFF2dURqaUtKOFFMeTNDbkJraEhBRFEwQnJLVERIcVA0cnd2R3FvTVpuVyIsIm1hYyI6ImQ0MzZjNTA3MmRlY2Q3ZTYyNzdkODMzYmNjYjdlMjUyZDJmYzgyMDY0NDdmYmYwNWQ3NWM0ZTgzOGEzYThhNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+