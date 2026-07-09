В Калужской области пьяный водитель разбил машину на 140 км/ч, погиб ребёнок
В четверг, 9 июля, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, которое возбудили после аварии на дороге Киров – Бережки – Фоминичи в мае нынешнего года.
По версии следствия, 22-летний мужчина пьяным ехал за рулём, разогнался до 140 км/ч и на повороте вылетел в кювет.
В перевернувшейся машине погиб 15-летний мальчик.
Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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