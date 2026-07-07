В Тарусе пьяный водитель подбил мотоциклиста

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём 6 июля в районе дома №71 на Серпуховском шоссе.

По предварительной информации, водитель «Нивы» разворачивался через сплошную линию и врезался в мотоциклиста на «Кавасаки».

Байкеру понадобилась помощь врачей.

Проверка показала, что 67-летний водитель «Нивы» был пьян.