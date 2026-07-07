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Происшествия

В Тарусе пьяный водитель подбил мотоциклиста

Дмитрий Ивьев
07.07, 08:11
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём 6 июля в районе дома №71 на Серпуховском шоссе.

По предварительной информации, водитель «Нивы» разворачивался через сплошную линию и врезался в мотоциклиста на «Кавасаки».

Байкеру понадобилась помощь врачей.

Проверка показала, что 67-летний водитель «Нивы» был пьян.

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