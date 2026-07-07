В Тарусе пьяный водитель подбил мотоциклиста
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днём 6 июля в районе дома №71 на Серпуховском шоссе.
По предварительной информации, водитель «Нивы» разворачивался через сплошную линию и врезался в мотоциклиста на «Кавасаки».
Байкеру понадобилась помощь врачей.
Проверка показала, что 67-летний водитель «Нивы» был пьян.
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