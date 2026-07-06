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Происшествия

В Калужской области 21-летняя девушка пострадала в перевернувшейся «Ладе»

Дмитрий Ивьев
06.07, 11:52
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Около 21:35 в воскресенье, 5 июля, авария произошла в СНТ «Зверовод» на территории Перемышльского района.

По предварительной информации, 18-летний водитель не справился с управлением в районе дома №35. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Травмы получила 21-летняя пассажирка легковушки.

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