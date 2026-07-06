В Калуге пропала 37-летняя женщина

Анастасию Иванову последний раз видели 1 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где может находиться женщина.

Её рост – 178 сантиметров. Рыжие волосы. Была одета в белую футболку, розовые штаны, розовые кроссовки.

Волонтеры просят калужан сообщить любую информацию об этом человеке по телефонам 112 или 88007005452.