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Происшествия

В Калуге пропала 37-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
06.07, 10:06
0 1038
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Анастасию Иванову последний раз видели 1 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где может находиться женщина.

Её рост – 178 сантиметров. Рыжие волосы. Была одета в белую футболку, розовые штаны, розовые кроссовки.

Волонтеры просят калужан сообщить любую информацию об этом человеке по телефонам 112 или 88007005452.

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