В Калуге пропала 37-летняя женщина
Анастасию Иванову последний раз видели 1 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пока нет данных, где может находиться женщина.
Её рост – 178 сантиметров. Рыжие волосы. Была одета в белую футболку, розовые штаны, розовые кроссовки.
Волонтеры просят калужан сообщить любую информацию об этом человеке по телефонам 112 или 88007005452.
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