В Калуге собака укусила ребенка на детской площадке
Информация об этом на выходных появилась в соцсетях.
Управление Следственного комитета по Калужской области 5 июля сообщило, что начата проверка.
По предварительным данным, на детской площадке женщина выгуливала животное без поводка. Собака набросилась на ребенка и укусила за лицо.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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