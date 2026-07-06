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Происшествия

В Калуге собака укусила ребенка на детской площадке

Дмитрий Ивьев
06.07, 09:12
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Информация об этом на выходных появилась в соцсетях.

Управление Следственного комитета по Калужской области 5 июля сообщило, что начата проверка.

По предварительным данным, на детской площадке женщина выгуливала животное без поводка. Собака набросилась на ребенка и укусила за лицо.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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