Сына калужского чиновника пыталась обмануть «биологическая мать»
О происшествии 2 июля рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев.
Его сыну в мессенджере пришло сообщение якобы от биологической матери.
- Драма, достойная турецкого или индийского сериала, - прокомментировал Голубев.
По его словам, многие люди, к сожалению, до сих пор ведутся на подобные уловки мошенников и теряют большие суммы.
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