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Происшествия

Сына калужского чиновника пыталась обмануть «биологическая мать»

Дмитрий Ивьев
03.07, 12:32
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О происшествии 2 июля рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев.

Его сыну в мессенджере пришло сообщение якобы от биологической матери.

- Драма, достойная турецкого или индийского сериала, - прокомментировал Голубев.

По его словам, многие люди, к сожалению, до сих пор ведутся на подобные уловки мошенников и теряют большие суммы.

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