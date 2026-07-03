Сына калужского чиновника пыталась обмануть «биологическая мать»

О происшествии 2 июля рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев.

Его сыну в мессенджере пришло сообщение якобы от биологической матери.

- Драма, достойная турецкого или индийского сериала, - прокомментировал Голубев.

По его словам, многие люди, к сожалению, до сих пор ведутся на подобные уловки мошенников и теряют большие суммы.