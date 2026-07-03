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Происшествия

В Калуге мужчину избили на улице

Дмитрий Ивьев
03.07, 12:11
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В пятницу, 3 июля, в соцсетях появилась запись, как лежащего на земле мужчину избивают, предположительно, подростки.

Утверждается, что это произошло на улице Гагарина в Калуге.

Проверку по данным публикациям начала полиция.

- Указанная информация зарегистрирована в инициативном порядке, - говорится в комментарии Управления МВД по Калужской области. - По данному факту проводится проверка. Устанавливаются участники инцидента. По результатам проверки будет принята решение в соответствии с законодательством.

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