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В Калужской области мужчина получил тяжелые травмы на производстве

Дмитрий Ивьев
02.07, 14:23
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Инцидент произошел в Жуковском районе, сообщили 2 июля в региональном Управлении Следственного комитета.

- В ходе расследования установлено, что сотрудник предприятия по производству металлических конструкций при выполнении работ упал с полки стеллажа, получив перелом затылочной кости, - заявили в СК. - Полученное повреждение причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, изъяли документацию, провели допросы.

Сейчас продолжается расследование.

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