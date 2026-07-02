В Калужской области мужчина получил тяжелые травмы на производстве
Инцидент произошел в Жуковском районе, сообщили 2 июля в региональном Управлении Следственного комитета.
- В ходе расследования установлено, что сотрудник предприятия по производству металлических конструкций при выполнении работ упал с полки стеллажа, получив перелом затылочной кости, - заявили в СК. - Полученное повреждение причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, изъяли документацию, провели допросы.
Сейчас продолжается расследование.
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