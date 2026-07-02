В Калужской области нашли боеприпас времен войны
В среду, 1 июля, на территории региона обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Боеприпас находился в лесу в одном километре от СНТ «Иночка» в городе Киров.
Спасатели обезвредили опасный предмет, никто не пострадал.
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