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Происшествия

В Калужской области нашли боеприпас времен войны

Дмитрий Ивьев
02.07, 08:36
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В среду, 1 июля, на территории региона обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Боеприпас находился в лесу в одном километре от СНТ «Иночка» в городе Киров.

Спасатели обезвредили опасный предмет, никто не пострадал.

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