Лес загорелся в Калужской области
В среду, 1 июля, пожар произошёл в Хвастовичском районе.
Огонь вспыхнул в полутора километрах от села Кудрявец.
Выгорело полтора гектара лесной подстилки. На деревья огонь не перекинулся.
- Угрозы населенному пункту не было, опашка населенного пункта имеется, - сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. - На месте пожара работали девять человек и три единицы техники.
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