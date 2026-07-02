Лес загорелся в Калужской области

В среду, 1 июля, пожар произошёл в Хвастовичском районе.

Огонь вспыхнул в полутора километрах от села Кудрявец.

Выгорело полтора гектара лесной подстилки. На деревья огонь не перекинулся.

- Угрозы населенному пункту не было, опашка населенного пункта имеется, - сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. - На месте пожара работали девять человек и три единицы техники.